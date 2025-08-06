Робот «Женя» уже ответил на 310 тыс звонков жителей Подмосковья

В Подмосковье голосовой помощник ЖКХ работает круглосуточно с ноября 2023 года. За это время он уже ответил на 310 тыс. звонков жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Самыми популярными темами, с которыми к нему обращались с начала года, стали: электричество (свыше 11,7 тыс. звонков), водоснабжение (более 8,5 тыс. звонков), отопление (больше 4,7 тыс. звонков).

Робот «Женя» круглосуточно отвечает жителям региона по ключевым вопросам ЖКХ по номеру 122 доб. 4. Он отправляет заявки в Единую диспетчерскую службу, по необходимости соединяет с оператором, консультирует по плановым отключениям, аварийным ситуациям и срокам их устранения, рассказывает о работе управляющих компаний, счетчиках и платежах, перезванивает жителю, чтобы убедиться, что проблема решена.

Также у голосового помощника жители могут уточнить график планового отключения горячей воды по конкретному адресу.

Виртуальный ассистент помог создать более 141 тыс. заявок в Единую диспетчерскую службу, а также сделал порядка 238 тыс. обзвонов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.