Робот-видеоконсультант начал обслуживать клиентов МосОблЕИРЦ в Подольске

В Подольске МосОблЕИРЦ открыл первый в Подмосковье видеоинфомат. С новым, ультра-современным терминалом самообслуживания познакомились представители городской администрации, управляющих компаний и клиенты расчетного центра, передает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

Инфомат выглядит как многофункциональный терминал — с большим сенсорным экраном, встроенными сканером, принтером и телефонной трубкой. Занимая площадь всего в половину квадратного метра, он способен справиться с задачами полноценного офиса.

С помощью терминала можно:

• проконсультироваться по вопросам ЖКУ во видео-связи с менеджером. Для этого на экране достаточно выбрать «Видеозвонок» и поднять трубку. Менеджер мгновенно появится на мониторе, ответит на вопросы, проконсультирует по начислениям, внесет изменения в лицевой счет и поможет заказать услуги;

• передать показания счетчиков. Робот проверит данные и мгновенно приметинформацию;

• получить распечатанный платежный документ, бланк заявления, выписку из финансово-лицевого счета, справку о начислениях и оплатах;

• подать заявления для заключения договора электроснабжения, о проведении смены собственника, о зарегистрированных жильцах, о поверке прибора учета;

• отсканировать документы;

• оплатить коммунальные счета по QR-коду.

Терминал-видеоконсультант, установленный в Подольске, изготовлен в России и работает на российском ПО. Второй такой терминал сейчас проходит тестирование в расчетном центре в Путилково. Если пилотный проект будет признан успешным, в будущем году МосОблЕИРЦ планирует установить в Подмосковье несколько десятков таких терминалов.

«Тем, кто впервые подходит к инфомату, мы говорим: „Это просто! Попробуйте и убедитесь!“ Наш робот дружелюбен и терпелив. Это не бездушная машина, в любой момент можно снять трубку и вживую, глаза в глаза, пообщаться со специалистом, который ответит на вопросы, сможет выполнить все то же само, что и при обычном приеме», — прокомментировал Карэн Папикян, руководитель регионального направления МосОблЕИРЦ.

Видеоконсультанты МосОблЕИРЦ обслуживают по адресам:

• г. Подольск, ул. Литейная, д. 31/5;

• г. о. Красногорск, д. Путилково, стр. 16А, ТЦ «Вэйпарк», 2-й этаж.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.