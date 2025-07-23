Резервуар чистой воды объемом 500 куб м промыли в Щелкове

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду ООО «Щелковский водоканал» проводит мероприятия по очистке резервуаров чистой воды (РЧВ). Специалисты водопроводной службы по эксплуатации сооружений на этой неделе закончили помывку РЧВ № 1 объемом 500 куб. м на ВЗУ Неделина в мкр. Щелково-7. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Технология очистки включает осушение резервуара, удаление ржавчины со стенок и дна РЧВ щетками под струями воды из брандспойта. На заключительном этапе РЧВ заполняют чистой водой, отбирают пробы воды на соответствие показателям СанПиН.

В июне таким способом были помыты резервуары объемом 50 куб. м на ВЗУ Серково.

В апреле–мае помыты РЧВ в мкр. РТП (Фряновское ш.) и РЧВ № 1 и № 2 объемом 2 тыс. куб. м на ВЗУ-5, который снабжает водой две трети жилого фонда в городском округе Щелково.

Резервуары чистой воды обеспечивают равномерную подачу ресурса в «пиковые» нагрузки и служат естественным фильтром.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением жителей Подмосковья.

«Суть тепло- и водоснабжения — в тесном взаимодействии с муниципалитетами и территориями для того, чтобы все жизненно необходимые работы были завершены в срок», — заявил Воробьев.

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