Реутов завершает подготовку котельных к новому отопительному сезону

В городском округе Реутов продолжается активная подготовка к отопительному сезону 2025/2026. Особое внимание уделено модернизации котельных № 1 и № 5, расположенных по адресам: ул. Новогиреевская, дом № 3 и Юбилейный проспект, дом № 5а соответственно. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы по комплексному обновлению оборудования идут по плану. Новые котлы уже завезены на объекты, где в ближайшее время начнется их монтаж.

«На всех уровнях контролируем соблюдение сроков и качества работ. Запуск оборудования в установленный графиком срок — наш приоритет. Все делается для того, чтобы обеспечить реутовчан бесперебойным теплом зимой», — отметил глава городского округа Реутов Филипп Науменко.

На данный момент общий показатель готовности города к предстоящему сезону достиг 91%. Все работы планируется завершить до начала холодов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.