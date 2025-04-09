Реутов активно внедряет цифровые технологии в сферу ЖКХ

Особое внимание уделили цифровизации сферы ЖКХ и внедрению электронного голосования по вопросам управления многоквартирными домами.

Голосование осуществляется через систему ГИС ЖКХ и мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Данный формат обеспечивает безопасность и достоверность результатов, исключая возможность фальсификации. Жители могут участвовать в голосовании в любое удобное время из любой точки.

«Конечно, при первом использовании приложения у людей могут возникать вопросы. Подробная информация о возможностях портала размещена на информационных досках во всех подъездах, — написал глава Реутова Филипп Науменко в своем ТГ-канале. — Также проводим поквартирные обходы и информационное сопровождение в домовых чатах там, где идут или готовятся такие собрания».

Переход на цифровые решения позволит сделать процесс управления домами более прозрачным и удобным для всех участников. В текущем году в электронном формате планируется провести собрания собственников в 253 многоквартирных домах Реутова, что составляет более 50% жилого фонда города.

Напомним, что на данный момент процесс уже инициирован в 66 домах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением жителей Подмосковья.

«Суть тепло- и водоснабжения — в тесном взаимодействии с муниципалитетами и территориями для того, чтобы все жизненно необходимые работы были завершены в срок», — заявил Воробьев.