Ресурсоснабжающие предприятия Серпухова модернизируют аварийно-диспетчерские службы

сегодня в 12:54

Эта инициатива направлена на повышение уровня обслуживания и оперативности реагирования на возникающие аварийные ситуации.

Работы в МУП «Водоканал-Сервис» и МУП «Тепловодоканал» г. Пущино выполняются по заданному регионом стандарту по поручению Губернатора Московской области.

Данный комплекс мер позволит быстрее устранять аварии и обеспечит надежное функционирование коммунальных служб в осенне-зимний период.

Срок завершения — до 30 сентября этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что промахов не должно быть допущено при включении отопления в Подмосковье.

«Традиционно этот процесс (включение отопления — ред.) занимает определенный период. Понятна нервозность людей, у которых что-то завоздушило, что-то не открылось», — сказал Воробьев.