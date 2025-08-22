Ресурсоснабжающие предприятия Серпухова модернизируют аварийно-диспетчерские службы
Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Серпухов
Ресурсоснабжающие предприятия городского округа Серпухов модернизируют свои аварийно-диспетчерские службы, работающие круглосуточно, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Эта инициатива направлена на повышение уровня обслуживания и оперативности реагирования на возникающие аварийные ситуации.
Работы в МУП «Водоканал-Сервис» и МУП «Тепловодоканал» г. Пущино выполняются по заданному регионом стандарту по поручению Губернатора Московской области.
Данный комплекс мер позволит быстрее устранять аварии и обеспечит надежное функционирование коммунальных служб в осенне-зимний период.
Срок завершения — до 30 сентября этого года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что промахов не должно быть допущено при включении отопления в Подмосковье.
«Традиционно этот процесс (включение отопления — ред.) занимает определенный период. Понятна нервозность людей, у которых что-то завоздушило, что-то не открылось», — сказал Воробьев.