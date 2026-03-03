РЭО: в Москве стартовал пилотный проект по внедрению инфраструктуры для сбора старой одежды

В столице дан старт эксперименту по созданию доступной системы приема ненужной одежды. В Западном округе Москвы появились 689 специализированных емкостей, предназначенных для сбора текстиля, включая одежду, постельные принадлежности и прочие изделия из тканей. Инициатива начала воплощаться в жизнь в конце 2025 года. Оператором выступила компания «Лидертекс», которая при содействии столичного правительства, префектуры ЗАО и Российского экологического оператора разместила новые сетки для текстиля в непосредственной близости от обычных площадок для бытового мусора. Такое расположение обеспечило жителям легкий доступ к пунктам приема, позволяя сдавать ненужные вещи без лишних хлопот.

Специальные баки появились в таких районах, как Кунцево, Фили-Давыдково, Раменки, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, Очаково-Матвеевское, Можайский, Крылатское, Дорогомилово, Филевский парк. Каждый контейнер оснащен ультразвуковым датчиком, контролирующим степень наполнения, и вмещает съемный мешок (биг-бэг) объемом 1,1 кубического метра. Плановый вывоз содержимого осуществляется еженедельно, однако при поступлении сигнала от датчика о переполнении оперативно организуется внеочередное опустошение.

«В период действия пилотного проекта с 18 ноября 2025 по 28 февраля 2026 в столице собрали 170 тонн отходов текстиля. В ноябре — 18 тонн, в декабре — 35 тонн, в январе — 72 тонн, а в феврале — 45 тонн. Из собранного вторсырья выпущена 51 тонна ветоши, а также выпущено более 4,25 миллионов рабочих перчаток. Этот проект является наглядным примером действия экономики замкнутого цикла, когда вторсырья не гниет на полигонах, а возвращается во вторичный оборот», — отметил замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев.

Параллельно компания «Лидертекс» при поддержке Минпромторга развивает масштабный проект «Эко-кластер „Зеленая нить“» в Кинешме Ивановской области. Эта инициатива была признана одной из самых значимых на церемонии вручения Зеленой премии — 2025. Основная цель кластера — развитие экономики замкнутого цикла и минимизация объемов текстильных отходов, отправляемых на свалки. Сырье для производства компания получает через собственную сеть контейнеров, установленных в крупных городах. Из собранного текстиля «Лидертекс» изготавливает регенерированную пряжу, которая идет на производство рабочих рукавиц и перчаток.

Напомним, что публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена в соответствии с Указом Президента 14 января 2019 года. Главная цель деятельности РЭО — создание и обеспечение эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на всей территории страны. С 2025 года в России стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача сформировать экономику замкнутого цикла, что к 2030 году подразумевает стопроцентную сортировку всего объема образующихся ТКО, сокращение доли захоронения отходов до 50% и возврат в хозяйственный оборот не менее четверти всех отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья.