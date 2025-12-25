РЭО: в Мордовии ввели комплекс по сортировке отходов мощностью 180 тыс т в год

В Мордовии ввели в эксплуатацию новый комплекс для сортировки твердых коммунальных отходов. Его годовая мощность составляет 180 тысяч тонн, сообщила пресс-служба РЭО.

«Запуск современных объектов сортировки — это ключевой элемент реформы отрасли и перехода к экономике замкнутого цикла. Такие комплексы позволяют значительно сократить объем захоронения отходов и увеличить долю вторичных ресурсов, возвращаемых в хозяйственный оборот. Российский экологический оператор последовательно поддерживает регионы в реализации инфраструктурных проектов», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Строительство объекта велось на основе концессионного соглашения, где концессионером выступало ООО «Мордовский экологический оператор». Финансирование проекта включало федеральную поддержку: из бюджета была выделена субсидия в 1,2 миллиарда рублей.

Российский экологический оператор (РЭО) был создан Указом Президента 14 января 2019 года. Его главная цель — выстроить в стране комплексную систему обращения с ТКО. С 2025 года реализуется национальный проект «Экологическое благополучие», сменивший нацпроект «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена задача сформировать экономику замкнутого цикла. К 2030 году планируется сортировать 100% всех образующихся ТКО, отправлять на захоронение не более 50% таких отходов и вовлекать в хозяйственный оборот минимум 25% отходов в качестве вторичного сырья.