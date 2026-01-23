РЭО: в январе более 95% проблем с вывозом отходов решали за сутки

В новогодние праздники был проведен контроль деятельности регионов и региональных операторов: обрабатывались жалобы граждан в сервисе «РЭО Радар», а также в средствах массовой информации и социальных сетях. По сравнению с прошлым годом, когда в течение суток решались 55% вопросов, теперь этот показатель вырос до 95%. Об этом заявила генеральный директор ППК «РЭО» Ирина Тарасова на совещании по организации системы обращения с ТКО, состоявшемся под руководством министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова в Координационном центре Правительства, сообщила пресс-служба РЭО.

В ходе мониторинга сотрудниками РЭО было отмечено 262 обращения. Из них 246 были устранены менее чем за 24 часа, еще 10 — в течение 48 часов. Основные трудности в субъектах Федерации были связаны со снегопадами, наиболее интенсивными в Камчатском крае. Неблагоприятные погодные условия затрудняли подъезд спецтехники к местам сбора отходов, что вызывало кратковременные отклонения от утвержденных графиков вывоза.

«В целом работа в новогодние праздничные дни шла в штатном режиме. Массовых сбоев в сфере обращения отходами не допущено. Но погодные риски остаются. Важно сохранить повышенную готовность и продолжить ежедневную координацию действий всех ответственных служб в регионах», — отметила Ирина Тарасова.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная цель РЭО — создание в России целостной системы работы с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в стране действует новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача построить экономику замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение захоронения таких отходов до 50% и использование не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов.