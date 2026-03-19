РЭО: в Госдуме одобрили передачу функций по содержанию контейнерных площадок регоператорам

Комитет Государственной Думы, отвечающий за экологию и охрану природы, выступил с рекомендацией одобрить во втором чтении инициативу, подготовленную при участии Российского экологического оператора. Данный законопроект посвящен регулированию контейнерных площадок и предлагает субъектам РФ новые подходы к управлению инфраструктурой для накопления твердых коммунальных отходов, сообщила пресс-служба РЭО.

Потребность в таких изменениях продиктована тем, что у муниципалитетов часто отсутствуют достаточные средства для обустройства необходимого числа площадок, а также для их поддержания в надлежащем состоянии и своевременного ремонта. В результате наблюдается дефицит таких объектов и регулярное переполнение емкостей на существующих, что создает помехи для эффективной работы региональных операторов и провоцирует справедливое недовольство со стороны населения.

В случае принятия документа у регионов и муниципалитетов появится право передавать полномочия по обустройству и обслуживанию площадок региональным операторам. Для реализации этой схемы предполагается заключение трехсторонних соглашений, где будут прописаны конкретные виды деятельности и предельные суммы затрат на их выполнение.

«Предлагаемая норма — это не обязанность, а дополнительный инструмент. Возможность сохранить текущий порядок, при котором обязанность по содержанию площадок лежит на потребителях, управляющих компаниях, ТСЖ или муниципалитетах, остается. Мы даем регионам еще один механизм для содержания площадок в чистоте, ведь порядок на них — это лицо реформы обращения с отходами», — подчеркнул замглавы Минприроды России Денис Буцаев.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена в соответствии с Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная миссия заключается в создании целостной системы обращения с ТКО на территории страны. С 2025 года в России стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по формированию экономики замкнутого цикла, что подразумевает достижение к 2030 году стопроцентной сортировки ежегодного объема ТКО, сокращение доли захораниваемых отходов до уровня не более 50%, а также вовлечение в хозяйственный оборот как минимум четверти отходов производства и потребления в роли вторичных ресурсов и сырья.