РЭО установил почти 35 тысяч контейнеров в новых регионах

Российский экологический оператор подвел итоги трехлетней деятельности по обеспечению ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей контейнерами и специализированной техникой для вывоза мусора. Поставки спецтехники в эти регионы осуществляются в рамках специального инвестиционного проекта, а также программы социально-экономического развития новых субъектов РФ, которая была утверждена распоряжением Правительства России от 21 апреля 2023 года № 1019-р, сообщила пресс-служба РЭО.

«На территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей ежегодно образуется 1,5 млн тонн отходов. Для сбора отходов в этих субъектах установлено более 55 тысяч контейнеров, а также эксплуатируется 485 мусоровозов и другой техники. Все это требует обновления. С 2022 года федеральный центр оказывает системную поддержку в данном направлении», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

По словам генерального директора РЭО Ирины Тарасовой, стоимость мусоровозов, контейнеров и иной специальной техники для вывоза отходов составила более 6,5 млрд рублей.

«Всего на данный момент уже поставлено почти 35 тысяч контейнеров и 563 мусоровоза. Новая техника используется для сбора и транспортирования отходов, а также для ликвидации несанкционированных свалок», — отметила Ирина Тарасова.

Кроме того, для построения системы обращения с отходами в новых регионах России РЭО на постоянной основе предоставляет методическую и аналитическую помощь. В частности, в 2022–2023 годах при непосредственном участии ППК «РЭО» для этих субъектов были разработаны территориальные схемы обращения с отходами. Также до конца 2025 года Российский экологический оператор планирует приобрести дополнительно 13 мусоровозов.

Услуги по обращению с отходами для населения в ДНР оказывает региональный оператор — государственное унитарное предприятие «ДОНСНАБКОМПЛЕКТ». В ЛНР аналогичную деятельность осуществляют 29 муниципальных унитарных предприятий. В Запорожской области оператором является государственное унитарное предприятие «ЭкологияРесурс». В Херсонской области функции регионального оператора возложены на государственное бюджетное учреждение «Херсонский экологический оператор».

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее ключевой задачей является формирование в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в Российской Федерации вместо завершившегося в 2024 году нацпроекта «Экология» стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение захоронения таких отходов до уровня не более 50% и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья и ресурсов.