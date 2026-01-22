РЭО: свыше 300 предприятий настроили онлайн-мониторинг массы отходов

В штабе по вопросам обращения с ТКО отметили, что онлайн-мониторинг массы отходов внедрен на более чем 300 предприятиях. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

Передачу информации с весового контроля в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) в реальном времени наладили 338 объектов из 1228, что составляет 27,5%. Это обсуждалось на заседании штаба, которое провел министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Согласно постановлению Правительства РФ № 1657, вступившему в силу с 1 января 2026 года, региональные операторы обязаны в автоматическом режиме передавать данные с весовых постов со всех объектов, занимающихся обработкой, утилизацией, обезвреживанием и размещением ТКО.

На текущий момент полный переход на передачу данных в ФГИС УТКО обеспечили Санкт-Петербург, Калининградская и Тюменская области. В 25 субъектах Федерации этот показатель варьируется от 20% до 50%, а в 22 регионах — не превышает 20%. При этом 17 субъектов еще не начали передавать сведения в систему.

«Прошу все регионы взять вопрос на особый контроль и в срочном порядке обеспечить размещение данных в автоматизированном режиме», — сказал замглавы Минприроды России Денис Буцаев.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО) была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная цель — построение в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в стране действует новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача создать экономику замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить стопроцентную сортировку всех ежегодно образующихся ТКО, сократить их захоронение до уровня не более 50%, а также вовлечь не менее 25% отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.