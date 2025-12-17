РЭО: Ставрополье и Калужская область закупили новые мусоровозы по программе льготного лизинга

В Ставропольском крае в зоне ответственности регионального оператора ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» парк спецтехники, используемой для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, пополнился на 25 единиц благодаря программе льготного лизинга. Эта техника приобретена для плановой замены изношенных мусоровозов, часто выходивших из строя и требовавших постоянного ремонта, сообщила пресс-служба РЭО.

В Калужской области у регионального оператора ГП «КРЭО» в январе текущего года наблюдалась нехватка 29 единиц транспорта. Для ликвидации этого дефицита регион закупил по льготному лизингу 26 машин, а также дополнительно оформил договоры на поставку еще 7 единиц, что значительно сократит потребность в технике.

«Мы видим большой интерес со стороны регионов к программе льготного лизинга, потому что она позволяет на выгодных условиях обновить парк спецтехники. Рассчитываем, что в следующем году регионы не сбавят набранные темпы по закупкам», — сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Данная программа была инициирована в мае 2025 года при поддержке Правительства РФ. В ее рамках регионы могут приобретать по сниженной ставке специализированную технику и оборудование для работы с отходами: мусоровозы, мультилифты, бункеровозы, самосвалы, контейнеры, пресс-компакторы и другие. Участниками программы могут стать региональные операторы и компании, занимающиеся транспортировкой отходов.

Подробная информация об условиях лизинга и требованиях к подаче заявок размещена на сайтах ППК «РЭО» и АО «Росагролизинг».

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее ключевая миссия — построение в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в стране реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель сформировать экономику замкнутого цикла, которая к 2030 году обеспечит сортировку 100% ежегодно образуемых ТКО, сокращение объема их захоронения до уровня не более 50%, а также вовлечение не менее 25% отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.