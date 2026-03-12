РЭО: регионы разработают проекты по утилизации золошлаков

В 18 российских регионах при разработке программ перехода к экономике замкнутого цикла главным направлением работы выбрали утилизацию золошлаковых отходов. Ключевая проблема, которую предстоит решить, заключается в том, чтобы найти этим отходам практическое применение в разных сферах и создать устойчивый спрос на произведенную из них продукцию, сообщила пресс-служба РЭО.

Например, в городе Апатиты Мурманской области сейчас изучают перспективы выпуска строительных материалов из золошлаков местной ТЭЦ. Инициативу реализует компания ООО «РИД Капитал Арктика», имеющая статус резидента Арктической зоны. Проектная мощность будущего предприятия заявлена на уровне 150 тысяч тонн готовой продукции в год. В ассортимент войдут магнетитовый концентрат, строительный песок, смеси для стяжки полов и цементно-песчаные составы, а также крупные железобетонные изделия: плиты для дорог, блоки для фундаментов и трехслойные стеновые панели.

В Кемеровской области основным источником золошлаков выступают предприятия, входящие в структуру ООО «Сибирская генерирующая компания». В текущем году энергетики приступили к рекультивации заброшенного золоотвала Ново-Кемеровской ТЭЦ, который занимает площадь 65 гектаров. Эта программа будет действовать до 2030 года, и за это время планируется утилизировать порядка 3 миллионов кубометров отходов. Кроме того, в Кузбассе идет другой проект по ликвидации карьера «Северный», где пустоты заполняют отходами Кемеровской ТЭЦ. Здесь запланированный объем использования золошлаков составляет 213 тысяч кубометров.

Переработка золошлаковых отходов также намечена в Иркутской, Омской, Свердловской, Новосибирской, Томской, Рязанской и Тульской областях, а еще в Еврейской автономной области, Красноярском, Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях. В список вошли Чукотка, Якутия, Хакасия и Бурятия.

«Для развития экономики замкнутого необходимо нарастить объемы переработки не только бытовых, но и других видов отходов, который чаще всего образуется на промышленных предприятиях. К ним также относятся и золошлаки. Их можно переработать в стройматериалы и удобрения, применять в дорожном строительстве. Именно поэтому регионам поставлена задача в том числе разработать планы по повышению объемов утилизации золошлаков. И мы рассчитываем, что они будут выполняться», — сказала гендиректор РЭО Ирина Тарасова.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена в соответствии с Указом Президента 14 января 2019 года. Главная цель РЭО — создание в стране комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в России стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». Одно из его направлений прямо посвящено формированию экономики замкнутого цикла. К 2030 году планируется достичь стопроцентной сортировки всего объема ежегодно образующихся ТКО, сократить долю захоронения до 50% и вовлекать обратно в хозяйственный оборот не менее четверти всех отходов производства и потребления, используя их как вторичное сырье.