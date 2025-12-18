РЭО: регионы используют резервные мусоровозы для избежания коллапса в новогодние праздники

Российские субъекты обязаны предотвратить возможные сбои в вывозе мусора в новогодние каникулы. Для этого на местах следует задействовать резервный парк техники, включая мусоровозы, а также организовать рабочие штабы для координации действий в праздничные дни. Соответствующее поручение прозвучало на еженедельном совещании по системе обращения с ТКО в Координационном центре Правительства РФ, сообщила пресс-служба РЭО.

«Хочу обратить особое внимание на важность организации работы в период новогодних праздников. Практика прошлых лет показывает, что заблаговременная подготовка позволяет избежать сбоев в работе в праздничные дни. В этой связи прошу регионы заранее обеспечить наличие резервной техники, проверить ее техническое состояние и готовность к оперативному использованию при возникновении нештатных ситуаций», — сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Он также добавил, что в регионах необходимо провести локальные штабы для согласования действий всех причастных служб на период праздников. Дополнительно 23 декабря РЭО запланировал контрольное совещание с субъектами по вопросам готовности к работе в эти дни.

«Традиционное в праздничные дни наблюдается рост объема отходов. Поэтому крайне важно, чтобы все субъекты готовились заранее. Это позволит обеспечить как экологическое, так и социальное благополучие. А если люди увидят какие-либо нарушения, они могут обратиться в «РЭО Радар», — добавили в пресс-службе РЭО.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная цель — выстроить в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в стране действует новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача создать экономику замкнутого цикла, которая к 2030 году обеспечит сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сократит их захоронение до уровня не более 50% и позволит вовлекать в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья.