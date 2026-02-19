РЭО: регионы должны обеспечить слежку за чистотой контейнерных площадок

На еженедельном правительственном штабе, посвященном организации системы обращения с отходами, замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев озвучил данные о недостаточном уровне цифровизации в ряде российских регионов. Низкий показатель охвата контейнерных площадок фотофиксацией зафиксирован в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Ингушетии, а также в Белгородской и Ивановской областях, сообщила пресс-служба РЭО.

Сложившаяся ситуация, по словам Дениса Буцаева, не позволяет в полном объеме проводить мониторинг качества услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), которую предоставляют региональные операторы. Наиболее критичная обстановка сложилась в Кабардино-Балкарии и Ивановской области, где показатель охвата фотофиксацией составляет ноль процентов. Это означает, что водители мусоровозов в этих субъектах вовсе не передают данные о состоянии площадок через специальное приложение «Водитель ТКО» в федеральную государственную информационную систему учета отходов (ФГИС УТКО).

«Низкие показатели фотофиксации в большинстве случаев свидетельствуют о том, что мусор вывозится с нарушением установленных графиков. Если региональный оператор не подтверждает выполнение требований по вывозу ТКО с использованием фотофиксации, а также данных ГЛОНАСС, к нему должны предъявляться финансовые санкции Прошу на региональном уровне проработать этот вопрос», — сказал Денис Буцаев.

Для населения опрятность контейнерных площадок служит главным индикатором успешности реформы в сфере обращения с отходами. Фотофиксация, по мнению экспертов, позволяет оперативно отслеживать ситуацию на местах и гарантировать, что жители даже самых отдаленных территорий не будут сталкиваться с антисанитарией.

Напомним, что публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана по Указу Президента 14 января 2019 года для формирования в стране комплексной системы обращения с ТКО. С 2025 года в России стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие», в рамках которого поставлена задача по развитию экономики замкнутого цикла. К 2030 году планируется достичь сортировки 100% объема ежегодно образуемых отходов, сократить объем их захоронения до 50% и вовлекать в хозяйственный оборот не менее четверти отходов в качестве вторичных ресурсов и сырья.