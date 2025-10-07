РЭО: нелегальным перевозчикам мусора грозят штрафы до 100 тыс рублей и изъятие спецтехники

ООО «Магнит», выступающее региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), зафиксировало случаи неразрешенного вывоза мусора из кофеен сети Coffee Anytime в Омске. Поводом для проверки послужили жалобы местных жителей на ночной вывоз отходов. Российский экологический оператор рекомендовал бизнесу отказаться от услуг незаконных перевозчиков, поскольку те зачастую оставляют отходы на несанкционированных свалках, нанося урон экологии. За подобные нарушения предусмотрены штрафы до 100 тысяч рублей, а также риск конфискации мусоровозов, сообщила пресс-служба РЭО.

«Деятельность так называемых „серых“ перевозчиков отходов несет прямую угрозу экологической и санитарной безопасности, приводит к образованию стихийных свалок и наносит ущерб бюджету региона. Регоператор передал материалы проверки, включая фото- и видеодоказательства, в надзорные органы. Призываем все организации и бизнес не пользоваться услугами нелегальных перевозчиков и работать только с региональным оператором», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

В ходе расследования было установлено, что мусор вывозился автомобилем с госномерами Х835 НН, который принадлежит фирме «Экотранс». Данная компания не числится в перечне официальных подрядчиков регоператора, не имеет регистрационного номера в системе учета отходов (ФГИС УТКО) и не обладает правом заниматься транспортировкой ТКО в границах Омской области. На место происхождения выезжали сотрудники полиции, которые зафиксировали нарушение.

Региональный оператор сформировал перечень юридических лиц, прибегавших к услугам нелегальных перевозчиков. Эти документы направлены в природоохранную прокуратуру для принятия соответствующих мер.

Деятельность «серых» перевозчиков влечет за собой несколько рисков: несоблюдение экологических стандартов, угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения (из-за увеличения числа свалок), а также финансовые потери бюджета региона, связанные с ликвидацией несанкционированных свалок.

«Согласно статье 8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, выгрузка или сброс отходов вне специально отведенных мест считается загрязнением окружающей среды и наказывается штрафом. Для граждан — до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч, для юридических — от 30 до 50 тысяч рублей. Если нарушение повторится, сумма штрафа для организаций может вырасти до 100 тысяч рублей, а также возможна конфискация транспортного средства, с которого производился незаконный вывоз», — добавили в РЭО.

РЭО уже не раз обращался с призывом не пользоваться услугами серых перевозчиков, в том числе к председателям садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) и владельцам дачных участков.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — выстроить в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в Российской Федерации вместо завершившегося в 2024 году нацпроекта «Экология» стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение захоронения таких отходов до уровня не более 50% и вовлечение в хозяйственный оборот как минимум 25% отходов производства и потребления в виде вторичных ресурсов и сырья.