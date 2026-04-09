РЭО: нейросеть контролирует более миллиона контейнерных площадок

В России нейросетевая система отслеживания состояния контейнерных площадок работает уже на более чем 1,2 млн объектов. Это даёт возможность не только наблюдать за обстановкой в реальном времени и делать отрасль по обращению с ТКО прозрачнее, но и оперативно фиксировать несанкционированные действия. Только за первый квартал текущего года система зарегистрировала 11 тыс. подобных инцидентов, сообщила пресс-служба РЭО.

Разработанный компанией «СИВИЭС» искусственный интеллект в автоматическом режиме находит различные нарушения на контейнерных площадках: скопление мусора рядом с баками, отсутствие самих контейнеров, переполнение ёмкостей, а также перекрытие подъезда для мусоровозов. Вся эта информация передаётся в государственную систему учёта отходов ФГИС УТКО — через мобильное приложение «Водитель ТКО» и иные региональные цифровые сервисы.

На базе данных, полученных от нейросети, строится объективная картина по каждому региону, а сведения о выявленных проблемах в кратчайшие сроки направляются местным властям и региональным операторам для их устранения. Согласно статистике за первый квартал 2026 года, ежесуточно обрабатывается свыше 84 миллионов фактов фотофиксации процесса вывоза отходов.

«Мы создали технологию, которая делает невозможное: наш искусственный интеллект в одиночку заменяет труд более тысячи специалистов. Ежедневно система обрабатывает миллионы фото и видео, с идеальной точностью выявляя нарушения — от переполненных баков до выброшенного у дома строительного мусора. Это сложнейшая математика, основанная на самых современных мировых исследованиях и практиках, превращенная в эффективный и понятный сервис. Для нас это отличный пример проекта, где мы берем огромные объемы данных и строим на их основе системы, которые работают быстрее и точнее человека, помогая делать мир лучше», — отметил основатель компании «СИВИЭС» Борис Вишняков.

В Российском экологическом операторе добавили, что подобные решения напрямую сказываются на качестве жизни граждан.

«Реформа обращения с отходами — это в первую очередь про качество жизни. Чистые дворы и отсутствие переполненных контейнеров — базовое ожидание жителей. Использование цифровых инструментов позволяет сделать отрасль более прозрачной и выстроить системную работу, чтобы такие проблемы решались быстрее и не повторялись», — отметили в пресс-службе РЭО.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана 14 января 2019 года указом Президента. Её главная цель — создать в России комплексную инфраструктуру обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в стране стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача по переходу к экономике замкнутого цикла, что предполагает к 2030 году сортировку 100% всех ежегодно образующихся ТКО, захоронение не более 50% таких отходов, а также вовлечение в хозяйственный оборот как минимум 25% отходов производства и потребления в роли вторичных ресурсов и сырья.