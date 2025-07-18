Буцаев назвал 13 регионов с худшими показателями по обращению с отходами

Российский экологический оператор (РЭО) совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ классифицировал субъекты с отставанием в создании объектов для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), разделив их на «красную» и «желтую» зоны. Об этом заявил замминистра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев в ходе заседания штаба по организации системы обращения с ТКО, прошедшего на базе Координационного центра Правительства РФ. Анализ ситуации в сфере обращения с отходами подготовили эксперты РЭО, сообщила пресс-служба оператора.

«Регионам „красной“ зоны и Российскому экологическому оператору следует провести все разъяснительные онлайн-совещания до конца месяца. За прошедшую неделю мероприятия частично исполнили шесть субъектов РФ: Кабардино-Балкарская Республика, Республика Башкортостан, Камчатский край, Челябинская, Омская области и Чукотский автономный округ. Благодарим регионы за проделанную работу, однако указанные субъекты продолжают оставаться в „красной зоне“ до полного исполнения просроченных мероприятий», — подчеркнул Буцаев.

В «красную» зону включены субъекты, где растет количество невыполненных мероприятий и сроки их реализации, при этом местные власти не принимают мер для исправления положения. На данный момент в этой категории находятся Амурская, Воронежская, Владимирская, Иркутская, Калужская, Новосибирская, Орловская, Свердловская области, Республика Ингушетия, Забайкальский край, Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ и Приморский край.

К «желтой» зоне отнесены регионы, где также есть отставание в реализации мероприятий, но разработан план по их выполнению и наблюдается прогресс. В этой категории числятся 50 субъектов РФ.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная цель РЭО — создание в России комплексной системы обращения с ТКО. С 2025 года вместо завершившегося в 2024 году нацпроекта «Экология» стартовал новый федеральный проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предусматривает формирование экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сократить их захоронение до 50% и перерабатывать не менее 25% отходов производства и потребления во вторичное сырье.