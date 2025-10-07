РЭО направит 6 млрд рублей на строительство комплекса переработки в Ленобласти

Российский экологический оператор (РЭО) 24 сентября произвел размещение облигаций на общую сумму 6,192 миллиарда рублей. В роли покупателя данных ценных бумаг выступил Альфа-Банк. Вырученные от размещения средства направлены на строительство в Всеволожском районе Ленинградской области комплекса по переработке мусора «Рахья», которое уже стартовало, сообщила пресс-служба РЭО.

«Общая стоимость инвестпроекта оценивается в 6,9 млрд рублей. 90% средств предоставил Российский экологический оператор — в форме займа для управляющей компании. Теперь в Ленобласти появится еще один комплексный объект обращения с отходами. Он позволит региону приблизиться к достижению национальных целей по обработке 100% бытовых отходов и снижению доли полигонного захоронения вдвое», — пояснили в пресс-службе ППК «РЭО».

Запуск комплекса запланирован на 2026 год. Его проектная мощность включает обработку 300 тысяч тонн отходов ежегодно, компостирование 88,5 тысяч тонн и выпуск 45,5 тысяч тонн RDF-топлива. Строительством занимается Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области. Финансовое соглашение между РЭО, Альфа-Банком и этой управляющей компанией было заключено на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года для формирования в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года, после завершения нацпроекта «Экология», стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение доли их захоронения до 50% и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов в качестве вторичного сырья.