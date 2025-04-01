РЭО направит 100 млрд рублей на мусорную инфраструктуру в 19 регионах

Российский экологический оператор (РЭО) выделит более 100 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в 19 российских регионах. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

Государственная компания планирует направить льготные средства на реализацию 36 проектов, предусматривающих создание комплексов по переработке и обезвреживанию ТКО. Среди регионов, где будут реализованы эти инициативы, значатся Приморский, Алтайский и Красноярский края, а также Краснодарский край, Амурская, Архангельская, Курганская, Оренбургская, Самарская, Ярославская, Тверская и Калининградская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Республики Алтай, Ингушетия, Калмыкия и Коми. Новые мощности позволят обрабатывать 5 миллионов тонн отходов, утилизировать более 2,1 миллиона тонн и размещать около 3,8 миллиона тонн.

Согласно информации пресс-службы РЭО, правительственным распоряжением № 649-р утвержден перечень из 25 компаний, с которыми региональные власти могут заключать концессионные соглашения без проведения конкурсных процедур. Льготное финансирование РЭО покрывает до 95% инвестиций, подтвержденных государственной экспертизой, и превышает 100 млрд рублей. Наблюдательный совет РЭО рассмотрит эти проекты в приоритетном порядке.

Указанное распоряжение было принято правительством 20 марта 2025 года для своевременного достижения целей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», являющегося частью национального проекта «Экологическое благополучие». Причиной стало возникновение сложностей у регионов при организации конкурсных процедур для заключения концессионных соглашений.

В РЭО подчеркивают, что дефицит частных инвестиций в инфраструктуру ТКО, продолжительность конкурсных процедур (занимающих год и более), а также действия недобросовестных участников конкурсов существенно затянули сроки реализации инвестиционных проектов и привели к увеличению их стоимости.

Также в РЭО отмечают, что ряд концессионных соглашений, заключенных с частными инвесторами в период с 2019 по 2023 годы, до сих пор не достигли стадии финансового закрытия, а по некоторым объектам даже не была проведена разработка проектной документации.

Для компаний, реализующих проекты, будет установлено ограничение на передачу долей в уставном капитале и продажу акций третьим организациям, за исключением региональных органов власти и РЭО.

Ожидается, что вопросы о вхождении РЭО в уставный капитал проектных компаний будут вынесены на рассмотрение Наблюдательного совета в апреле 2025 года.

Планируется, что подписание всех 36 концессионных соглашений будет завершено до конца мая 2025 года.