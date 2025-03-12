РЭО начал работу над проектом, ограничивающим размещение органических отходов вблизи аэропортов

Представители Российского экологического оператора инициировали разработку мер, чтобы прекратить захоронение органики на полигонах, расположенных около аэродромов. Основная задача — исключить скопление птиц в местах складирования бытовых отходов, сообщила пресс-служба РЭО.

Как заявил глава РЭО Денис Буцаев, организация предлагает ввести запрет на захоронение органических фракций отходов на территориях, прилегающих к аэропортам. По его убеждению, это значительно уменьшит число птиц, привлекаемых подобными объектами, особенно в 6 подзоне. Он подчеркнул необходимость предварительной обработки и сортировки отходов, чтобы исключить попадание органических компонентов на полигоны.

Реализовать задуманное планируется через внесение изменений в действующие правила разработки территориальных схем обращения с отходами (Единые требования к объектам обращения с ТКО № 1657).

РЭО предлагает установить 2030 год в качестве даты вступления в силу новых правил, что соответствует указу Президента о достижении полной обработки отходов к этому времени.

В настоящее время Российский экологический оператор занимается подготовкой официальных предложений для передачи в Министерство природных ресурсов.