РЭО: мощности по переработке текстиля в реестре утилизаторов выросли в 4 раза

В России наблюдается рост числа предприятий, которые занимаются переработкой текстиля и включены в соответствующий реестр. Если по итогам 2024 года в этом списке значилось всего 4 компании с общей мощностью около 70 тысяч тонн в год, то сейчас их количество увеличилось до 22, а суммарная мощность достигла 274,2 тыс. т, сообщила пресс-служба РЭО.

Мощности по переработке текстильных отходов постепенно наращиваются. В регионах страны создается инфраструктура для приема ненужной одежды и прочих текстильных изделий, а благодаря цифровым решениям доступ к таким точкам становится все удобнее. Найти ближайшие места для сдачи текстиля можно с помощью интерактивной карты сервиса «Уберу», разработанного Российским экологическим оператором.

Среди самых масштабных проектов в области текстильной переработки — инициатива компании «Лидертекс». На сегодняшний день ею установлено свыше 5,5 тыс. контейнеров для сбора текстиля в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Самаре, Перми и Екатеринбурге. Производственная мощность этого предприятия составляет 8,2 тыс. тонн в год. Компания выпускает регенерированную пряжу из отходов текстиля, собранных в собственные контейнеры в городах-миллионниках. Конечная продукция — это перчатки и рабочие рукавицы.

«Формирование полного цикла обращения с отходами невозможно без правильно организованного сбора текстиля и его последующей передачи на предприятия, работающие в рамках реестра утилизаторов. Сегодня инфраструктура раздельного сбора позволяет выстроить этот процесс и сделать его системным», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана на основании Указа Президента от 14 января 2019 года. Главная задача РЭО — создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года в стране началась реализация нового национального проекта «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по переходу к экономике замкнутого цикла: к 2030 году необходимо обеспечить сортировку 100% всего ежегодно образующегося объема ТКО, захоронение не более 50% таких отходов, а также вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.