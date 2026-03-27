РЭО: из РОП могут исключить котлы для отопления

Профильные ведомства обсуждают проект корректировок в постановление Правительства РФ № 2414. Этот документ устанавливает список товаров, которые подлежат утилизации в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Изначально проект подготовили эксперты Российского экологического оператора и направили на рассмотрение в Минприроды России, сообщила пресс-служба РЭО.

Одним из главных нововведений станет удаление из списка водогрейных котлов центрального отопления, используемых для получения горячей воды или пара низкого давления.

Инициатива по корректировке исходила от представителей бизнеса. Поводом послужило обращение компании «Гермес-Липецк», которое было направлено в Ассоциацию содействия экономики замкнутого цикла «Ресурс» с предложением пересмотреть действующий перечень.

Такое оборудование относится к категории промышленных металлических конструкций. Эксперты посчитали ошибочным его предыдущее включение в перечень, так как котлы классифицировали как электронику совместно с бытовыми водонагревателями, хотя на практике они практически не содержат электронных компонентов.

«Механизм РОП должен учитывать конструктивные особенности продукции и способы ее переработки. В данном случае, котлы представляют собой преимущественно металлоконструкцию с минимальным электронным оборудованием. Поэтому мы поддерживаем их исключение из группы электрооборудования и перечнем, в целом. Важно устранять такие несоответствия, чтобы требования были понятными и применимыми для бизнеса», — отметили в пресс-службе РЭО.

Кроме того, проект постановления вносит ясность в правила учета многооборотной упаковки, например деревянных поддонов. В настоящее время отсутствует четкий механизм их идентификации, что создает для предпринимателей трудности при ведении учета и сдаче отчетности. Принятие поправок позволит однозначно квалифицировать такую упаковку, минимизируя риски штрафных санкций и ошибок.

«При исполнении РОП у производителей возникают обоснованные вопросы- почему тот или иной товар включен в него или в отдельную группу, это хорошо. Это позволяет оценить разумность регулирования и внести корректировки. Такое возможно при активной позиции бизнеса и готовности выстраивать диалог с регуляторами», — пояснил глава Ассоциации «Ресурс» Борис Прокопьев.

В ассоциации «Ресурс» также добавили, что компания «Гермес-Липецк» не входит в число участников организации.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана на основании Указа Президента 14 января 2019 года. Основная задача РЭО заключается в формировании комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в стране. С 2025 года в России реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по построению экономики замкнутого цикла. К 2030 году планируется обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сократить захоронение до уровня не более 50% таких отходов, а также вовлекать в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.