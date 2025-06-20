РЭО и Рязанская область договорились о развитии переработки отходов

Российский экологический оператор (РЭО) и правительство Рязанской области подписали договор о совместной работе в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Документ был подписан генеральным директором ППК РЭО Ириной Тарасовой и губернатором региона Павлом Малковым в рамках Петербургского международного экономического форума. Соглашение направлено на выполнение задач федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», который входит в состав нацпроекта «Экологическое благополучие». В рамках партнерства планируется модернизировать систему управления отходами и увеличить мощности по их переработке, сообщила пресс-служба РЭО.

«Сегодня регионы играют ключевую роль в построении современной системы обращения с отходами. Мы видим, что Рязанская область демонстрирует готовность двигаться в сторону экономики замкнутого цикла, и готовы оказать всю необходимую методологическую, организационную и финансовую поддержку», — сказала Ирина Тарасова.

Сотрудничество будет включать несколько направлений: развитие современной инфраструктуры, привлечение инвестиций, разработку мер государственной поддержки, а также внедрение передовых технологий в процессы сбора, транспортировки и переработки отходов на территории области.

Партнерство охватит как текущие задачи, так и долгосрочные цели, направленные на создание устойчивой системы управления отходами в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — построение в России комплексной системы обращения с ТКО. С 2025 года на смену завершившемуся нацпроекту «Экология» пришел новый — «Экологическое благополучие». Одно из его ключевых направлений — формирование экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сокращение их захоронения до 50% и вовлечение не менее 25% отходов производства и потребления во вторичный оборот.