РЭО и регионы разработают программы по переработке отходов

Российский экологический оператор (РЭО) представил единые стандарты для формирования региональных программ, направленных на вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов. Эта инициатива станет частью федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» и будет способствовать достижению национальной цели — возвращению в экономику минимум 25% отходов к 2030 году. Вопросы реализации плана обсудили на заседании штаба по организации системы обращения с ТКО, которое прошло на площадке Координационного центра Правительства РФ, сообщила пресс-служба РЭО.

«В региональных программах будет прописано, как субъекты РФ планируют развивать переработку отходов, заменять первичное сырье вторичным и устранять барьеры для внедрения экономики замкнутого цикла. Важно понять, где есть барьеры, какие технологии нужны. Эти программы — инструмент, который поможет сократить количество отходов и снизить нагрузку на окружающую среду, одновременно создавая стимулы для бизнеса», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Структура программ будет включать несколько разделов: анализ текущего состояния переработки и образования вторичных ресурсов, поиск кооперационных связей, оценку потенциала замены первичного сырья вторичным, анализ технологических возможностей, а также перечень конкретных мероприятий.

Особый акцент сделан на межотраслевом сотрудничестве: к разработке программ подключатся не только экологические ведомства, но и структуры, отвечающие за строительство, транспорт и другие сферы.

Регионы получат методические рекомендации и техническое задание от РЭО в ближайшее время. Кроме того, во второй половине июня начнется цикл обучающих семинаров. Российский экологический оператор окажет субъектам РФ поддержку на всех этапах реализации программ.

ППК «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная миссия — создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года на смену завершившемуся нацпроекту «Экология» пришел новый — «Экологическое благополучие». В его рамках поставлена задача сформировать экономику замкнутого цикла, которая к 2030 году обеспечит сортировку 100% ТКО, сокращение их захоронения до 50% и вовлечение не менее 25% отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.