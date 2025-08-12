РЭО: число контейнеров для раздельного сбора мусора превысило 235 тысяч

Российский экологический оператор подвел итоги внедрения системы раздельного сбора отходов (РСО) в российских городах за первые шесть месяцев 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

«Более половины населения России охвачено раздельным сбором отходов. Контейнеры для раздельного накопления отходов расставлены в 148 городах с населением более 100 тысяч человек. Всего в стране установлено 235 тысяч таких контейнеров. Работа проводится в рамках формирования экономики замкнутого цикла в России, принципами которой являются максимальное вовлечение отходов во вторичный оборот и осознанное потребление», — отметил замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

В 47 регионах страны действует двухконтейнерная (дуальная) система сбора отходов, в 17 субъектах применяется пофракционная модель, а в 11 регионах комбинируются оба подхода.

Среди основных препятствий для развития раздельного накопления мусора — нехватка или отсутствие мощностей для переработки твердых коммунальных отходов (ТКО), недостаток предприятий по утилизации отсортированных фракций, а также дефицит специализированных контейнеров.

В 72 субъектах сбор и транспортировку раздельно собранных отходов до перерабатывающих предприятий обеспечивают региональные операторы, причем в 13 из них к этой работе привлекаются дополнительные квалифицированные заготовительные компании. Создание новых перерабатывающих мощностей, приобретение техники и контейнеров требуют значительных временных и финансовых затрат. Однако уже сейчас во многих регионах возможно внедрение раздельного сбора с использованием альтернативных методов.

ППК «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Главная цель РЭО — построение в России комплексной системы обращения с ТКО. С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовала новая федеральная программа — «Экологическое благополучие». Одно из ее направлений посвящено формированию экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сократить их захоронение до 50% и перерабатывать не менее 25% отходов производства и потребления во вторичное сырье.