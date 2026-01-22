РЭО: более 1,6 тыс контейнеров для отходов установят в России в январе

Более 1,6 тысячи контейнеров для твердых коммунальных отходов будет размещено в российских регионах в январе. Наибольшие объемы установки приходятся на Красноярский край, Москву и Московскую область, сообщила пресс-служба РЭО.

В первый месяц года субъекты Российской Федерации планируют приобрести и смонтировать 1 634 контейнера для накопления ТКО. Эта цифра составляет 2,5% от общего годового плана, — такую информацию озвучили на заседании штаба по налаживанию системы обращения с отходами, которое провел министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

«Дорожные карты по закупкам контейнеров и обустройству контейнерных площадок утверждались в конце прошлого года при содействии РЭО. Реализация утвержденных мероприятий уже активно идет, регионы набирают хорошие темпы. Важно их сохранить и дальше», — сказал глава Минприроды России Александр Козлов.

Наибольшее количество контейнеров в январе будет установлено в Красноярском крае (960), Москве (250) и Подмосковье (249), а также в Тверской (55) и Волгоградской (49) областях, и в Республике Дагестан (47). Всего же в текущем году по стране запланирован монтаж свыше 64 тысяч единиц новой контейнерной техники.

Помимо этого, в текущем месяце планируется ввести в эксплуатацию 230 специально оборудованных площадок для сбора отходов. Лидерами по их созданию станут Красноярский край (170) и Волгоградская область (35). В целом за 2024 год в России предполагается обустроить более 14 тысяч новых таких площадок.

«В течение года мы будем регулярно отслеживать ход выполнения планов по всей стране. Особое внимание будет уделено регионам, имеющим высокий дефицит контейнеров и площадок. Мы также будем следить и за другими показателями, характеризующими вывоз ТКО», — сказал замглавы Минприроды России Денис Буцаев.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — выстроить в России целостную и эффективную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в стране реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по формированию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году стопроцентную сортировку ежегодно образующихся ТКО, сокращение доли захоронения таких отходов до уровня не более 50%, а также вовлечение в хозяйственный оборот минимум 25% отходов производства и потребления в виде вторичных ресурсов и сырья.