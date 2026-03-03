РЭО: благодаря ИИ число незаконных свалок в Подмосковье сократилось на 57%

Благодаря внедрению искусственного интеллекта количество несанкционированных свалок в Московской области уменьшилось на 57%. Таких результатов удалось достичь за три года работы автоматизированной системы «ОССиГ-контроль», которая официально включена в реестр ИТ-решений Российского экологического оператора, сообщила пресс-служба РЭО.

Данная цифровая платформа создана для контроля за оборотом грунтов, а также отходов от строительства и сноса, основная ее цель — предотвратить нелегальное размещение мусора. Система функционирует на основе технологий искусственного интеллекта: используя дорожную сеть видеоконтроля, она в реальном времени распознает номера транспортных средств, определяет наличие груза и отслеживает маршруты их передвижения. Вся полученная информация автоматически сопоставляется с данными о разрешениях на перевозку, которые содержатся в системе «Электронный талон».

Если фиксируется нарушение — например, грузовик не посетил комплекс по переработке стройотходов и проследовал дальше с пустым кузовом — собранные материалы оперативно передаются в уполномоченные органы для принятия мер. В пресс-службе РЭО подчеркнули: «Применение технологий искусственного интеллекта позволяет выстроить прозрачный контроль за перемещением строительных отходов и оперативно пресекать нарушения. Практика Московской области подтверждает эффективность такого подхода. За время работы системы в регионе выявлено более 5 тысяч незаконных свалок».

Разработчиком решения выступает ГК «Урбантех» — компания, которая специализируется на цифровых инновациях для транспортной инфраструктуры и городской среды. Напомним, что публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была основана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ее главная цель — создание целостной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в стране. С 2025 года в России стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача сформировать экономику замкнутого цикла, чтобы к 2030 году сортировать 100% всех ежегодно образующихся ТКО, отправлять на захоронение не больше 50% отходов, а также возвращать в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья и ресурсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.