РЭО: 8 тысяч тонн цветочного мусора после 8 марта требуют переработки в компост

Российский экологический оператор (РЭО) заявил об огромном количестве цветочного мусора, образующегося после 8 марта. Согласно данным РЭО, тысячи тонн отцветших растений становятся мусорными отходами, отправляемыми на полигоны. Ежегодный объем этих отходов оценивается более чем в 8 тысяч тонн. Организация подчеркивает необходимость вторичной переработки увядших букетов, отмечая серьезный вред для окружающей среды, который наносит процесс их гниения, сообщила пресс-служба РЭО,

Глава РЭО Денис Буцаев сообщил, что после празднования Международного женского дня в стране формируется колоссальное количество отходов, состоящих из цветов. Экономические расчеты показывают, что каждый год 8 марта продается около 160 миллионов цветов. При среднем весе одного цветка в 70 граммов, их общая масса составляет 11 200 тонн. Если предположить, что 80% этих цветов в скором времени окажутся в мусорных контейнерах, то образуется примерно 8960 тонн отходов. Буцаев указывает на то, что цветы, как органические отходы, подлежат утилизации в контейнерах для смешанного мусора. При разложении на свалках они выделяют парниковые газы, загрязняющие атмосферу. Однако, переработка цветочных отходов в компост позволит получить ценное удобрение, что соответствует принципам экономики замкнутого цикла, в которой отходы преобразуются и возвращаются в производственный цикл в качестве нового продукта.

Процедура компостирования органических отходов на перерабатывающих предприятиях включает несколько этапов. Вначале отходы подвергаются дроблению и смешиваются с древесными опилками или другими материалами с целью улучшения аэрации. Затем полученную смесь помещают в специализированные бурты, тоннели или биореакторы, где поддерживаются оптимальные параметры температуры и влажности. В течение нескольких месяцев микроорганизмы разлагают органические вещества, превращая их в гумусоподобную массу. После завершения процесса созревания компост просеивается для удаления нежелательных включений и используется в сельском хозяйстве, ландшафтном дизайне или при рекультивации земель.

С 2020 года РЭО активно занимается разработкой государственных стандартов (ГОСТ) в области обращения с органическими отходами, включая растительные отходы, просроченные продукты питания и остатки еды. Разработанные РЭО технические стандарты направлены на максимальное вовлечение отходов в экономический оборот, в частности, для изготовления питательных почвосмесей и органических удобрений.

В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» планируется строительство новых комплексов, специализирующихся на компостировании органической составляющей отходов. Ожидается, что к 2030 году общие мощности по переработке превысят отметку в 14 миллионов тонн.