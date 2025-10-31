РЭО: 77% мусоровозов в России передают данные ГЛОНАСС

Ключевая информация о перемещении более 5700 мусоровозов остается недоступной, поскольку их владельцы не активировали передачу данных ГЛОНАСС в федеральную государственную информационную систему учета твердких коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Данная проблема была озвучена в ходе заседания штаба по организации системы обращения с ТКО, проведенного на площадке Координационного центра Правительства РФ. Аналитическую справку подготовили эксперты Российского экологического оператора, сообщила пресс-служба РЭО.

«По состоянию на 28 октября во ФГИС УТКО внесена информация о 25 201 транспортном средстве, из них 19 460 передавали треки движения. Это 77% от общего количества. Еще 5741 транспортное средство до сих пор не обеспечило передачу данных ГЛОНАСС, это 23% от общего количества», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Отсутствие интеграции со спутниковой системой в едином реестре делает невозможным контроль за несанкционированным размещением отходов, что является причиной возникновения нелегальных свалок.

«На сегодня 71 регион обеспечил передачу маршрутов 50% мусоровозов и более, еще три региона имеют показатель от 20 до 50% по передаче треков. Республики Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия имеют показатель ниже 20%», — добавили в пресс-службе РЭО.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная миссия — построение в России целостной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в РФ началась реализация нового национального проекта «Экологическое благополучие», который сменил завершившийся в 2024 году нацпроект «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение захоронения таких отходов до уровня не более 50% и вовлечение в хозяйственный оборот как минимум 25% отходов производства и потребления в форме вторичных ресурсов и сырья.