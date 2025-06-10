РЭО: 5 регионов близки к подписанию концессий по ТКО

Приморский край, Республика Калмыкия, Красноярский край, Еврейская автономная область и Архангельская область согласовали экономические модели инвестиционных проектов, связанных с утилизацией отходов. Эти регионы активно готовятся к подписанию концессионных соглашений без проведения конкурсов, руководствуясь распоряжением правительства № 649-р. Поддержку процесса оказывают Минприроды России и ППК «Российский экологический оператор», сообщила пресс-служба РЭО.

«Ранее многие проекты тормозились из-за дефицита частных инвестиций, долгих конкурсных процедур и недобросовестных участников, что приводило к срыву сроков и удорожанию строительства. Новый механизм позволяет заключать концессии напрямую с надежными инвесторами, прошедшими проверку. В настоящее время пять регионов, среди которых Приморский край, Республика Калмыкия, Красноярский край, Еврейская автономная область, Архангельская область, в высокой степени готовности к заключению концессионных соглашений. Там уже согласованы финансовые модели проектов, идет подготовка текстов концессий», — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

Документ, принятый 20 марта 2025 года, призван ускорить строительство объектов по обращению с ТКО. В соответствии с ним в 19 регионах созданы 25 проектных компаний. Планируется построить мощности для обработки 5 млн тонн отходов в год, утилизации — 2,3 млн тонн, а также полигоны вместимостью 3,5 млн тонн ежегодно. Эти меры помогут достичь целей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» и выполнить задачи, установленные Указом Президента о национальных целях развития до 2030 года.

ППК «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная миссия — создание в России комплексной системы обращения с ТКО. С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовал новый — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений — формирование экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сокращение захоронения до 50% и переработку не менее 25% отходов во вторичное сырье.