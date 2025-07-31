РЭО: 35 предприятий начали масштабную переработку органических отходов

В 17 регионах страны предприятия уже используют технологии промышленной переработки органики. В 2024 году на компостирование направили более 2 млн т таких отходов, сообщила пресс-служба РЭО.

«Компостирование — ключ к решению проблемы по снижению объема отходов, направляемых на полигоны, и вовлечению вторичных ресурсов в хозяйственный оборот. Там, где внедрена технология, полигоны принимают на 50% меньше отходов. Наша задача — масштабировать этот опыт. Это критически важно для достижения целей нацпроекта. Если удастся поддержать регионы (через программы модернизации, как рекомендует РЭО, и стимулирование спроса на компост), отрасль получит шанс на прорыв. Тогда тонны органики, вместо того чтобы отправляться на полигоны, станут ценным ресурсом для озеленения городов и восстановления почв, создавая новые рабочие места и экономику замкнутого цикла», — сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Например, на мусоросортировочной линии в Набережных Челнах около 60% отходов преобразуют в технические грунты. КПО «Север» в Подмосковье ежегодно перерабатывает 47% поступающих отходов, производя компост из 190 тысяч тонн сырья. А калужское предприятие «Форум» мощностью 40 тысяч тонн добилось 50%-й переработки, сделав акцент на органике.

Результаты 35 проектов подтверждают: внедрение компостирования сокращает объемы захоронения на треть. Кроме того, прогресс стал возможен благодаря автоматизации сортировки и увеличению доли российского оборудования — с 48% в 2023 году до 53% в 2024-м. Это укрепляет технологическую независимость и снижает затраты на модернизацию, подчеркнул Денис Буцаев.

Лидеры из Московской области, Татарстана, Калужской области и Удмуртии задают высокую планку. Возможности для запуска новых линий по переработке органики есть во многих регионах, включая те, где уже налажен раздельный сбор.

ППК «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная цель — построить в России эффективную систему обращения с ТКО. С 2025 года на смену нацпроекту «Экология» пришел новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений — создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сократить захоронение до 50% и вовлечь не менее 25% отходов в повторное использование.