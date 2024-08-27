Ремонтные работы в котельных Зарайска завершатся до 15 сентября

В Зарайске идет подготовка к предстоящему отопительному периоду. К началу сезона специалистам необходимо подготовить не только многоквартирные дома, но и все котельные. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

До начала пробных топок остается совсем немного времени. Стартуют они уже с 15 сентября — все 25 котельных округа и отопительная система в целом будут проходить проверку на готовность.

Как отметил первый заместитель главы городского округа Зарайск Сергей Москалев, готовность энергообъектов на текущий момент составляет более 90%. Но до начала контрольной проверки готовности систем теплоснабжения весь объем ремонтных работ коммунальщики планируют завершить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.