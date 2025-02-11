Ремонт участка теплотрассы на улице Лермонтова выполнен в Красноармейске

Специалисты ООО «ТеплоВодоСнабжение» провели ремонт участка теплотрассы на улице Лермонтова в Красноармейске. В ходе ремонта была произведена замена изношенного трубопровода, выполнена сварка новых секций трубы, ее монтаж и обратная засыпка. Ремонтные мероприятия завершили в рамках нормативных сроков, сообщает пресс-служба администрации округа Пушкинский.

В 2020-м году компания «ТВС» стала единой теплоснабжающей организацией в Красноармейске, и сразу приступила к модернизации системы. В 2021-м году был установлен новый котел, в 2023-м отремонтирован котел № 1, в 2024-м — № 2, в этом году планируется ремонт третьего котла.

Ранее с рабочим визитом котельную посетили глава округа Пушкинский Максим Красноцветов и депутат Госдумы Сергей Пахомов, который высоко оценил модернизацию котельной в Красноармейске, отметив, что опыт компании следует перенимать многим коммунальным службам региона.

«Мы рады, что такие изменения происходят в нашем городе. Спасибо за заботу. Работы прямо масштабные», — поделилась местная жительница Екатерина Селиванова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.