Ремонт подъездов в МКД Люберец завершен почти на 110 объектах

«При участии представителей управляющей компании „ЛГЖТ“ проинспектировал качество ремонта подъездов дома № 6 на улице Строителей в пятом избирательном округе. Дом — 1966 года постройки, пятиэтажный, в нем расположено 160 квартир. Управляющая организация уже завершила ремонт во всех восьми подъездах. Нареканий на качество проведенных работ у жителей нет», — отметил Владимир Ружицкий.

Он также добавил, что в рамках региональной программы «Мой подъезд» в городском округе Люберцы в текущем году будут отремонтированы 129 подъездов многоквартирных домов. Работы уже завершены на 109 объектах.

В подъездах производится замена плитки на стенах и потолках, ремонт и покраска откосов, замена почтовых ящиков и информационных стендов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.