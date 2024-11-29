сегодня в 14:25

Ремонт оборудования проведут на подстанции «Северная» Рузского округа в декабре

Жителей Рузского городского округа уведомляют об ослаблении схем электроснабжения подстанции 35 кВ «Северная» в связи с ремонтом оборудования 35 кВ в период с 8:00 2 декабря до 17:00 6 декабря 2024 года (с восстановлением нормальной схемы электроснабжения на ночь), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По информации филиала ПАО «Россети Московский регион» — Западные электрические сети, работы производятся без обесточивания потребителей. В указанный период времени будет снижена надежность электроснабжения потребителей, проживающих в Рузе и деревнях: Волынщино, Васильевское.

В случае аварийного отключения электроэнергии для уточнения информации можно обращаться по телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-02-20.

Выполнение вышеуказанных работ необходимо для поддержания нормального эксплуатационного состояния оборудования и повышения надежности электроснабжения потребителей.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.