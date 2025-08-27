Ремонт межпанельных швов 1 тыс домов провели управляющие компании Подмосковья

Герметизацию межпанельных швов в многоквартирных домах проводят для обеспечения энергоэффективности здания, защиты от проникновения влаги и холодного воздуха, а также для увеличения срока службы конструктивных элементов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Так, за 6 месяцев управляющие организации Московской области выполнили герметизацию межпанельных швов и стыков стеновых панелей более чем в 1 тыс. МКД.

Например, работы проведены по следующим адресам:

Подольск: ул. Ульяновых, д. 25; ул. Кирова, д. 5; ул. 43-й Армии, д. 15;

Химки: ул. Дружбы, д. 8А; пр-кт. Юбилейный, д. 38; ул. Панфилова, д. 11;

Одинцово: ул. Кутузовская, д. 7; р. п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17; р. п. Новоивановское, Можайское ш, д. 55.

Процедура помогает создать комфортный микроклимат в помещениях, предотвратить образование плесени и грибка, защитить металлические элементы от коррозии, повысить шумоизоляцию и исключить сквозняки.

Заметили сырость, плесень, промерзание стен или наличие сквозняков в квартире — сообщите об этом в свою управляющую организацию или единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.