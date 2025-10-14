сегодня в 12:00

Ремонт коллектора в Куровском выполнен на 80%

Коллектор на улице Коммунистической в Куровском долгие годы доставлял хлопоты. Сегодня проблема почти решена: 80% работ выполнено, осталось проложить около 200 метров трубы и подключить абонентов. Дорогу также восстановят, сообщает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа.

«Системы водоотведения — часто невидимая, но жизненно важная часть города. Поэтому ремонту коллекторов уделяем особое внимание», — отметил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

На участке, который проходит через парк «Меланж», работы почти завершены. Осталось уложить плитку.

По контракту срок — март 2026 года, но подрядчик намерен завершить работы раньше, до конца 2025-го.

Также этим летом в Орехово-Зуевском округе завершили капитальный ремонт главного самотечного коллектора. Он обслуживает не только Орехово-Зуево, но и Дрезну, Ликино-Дулево, а также деревню Кабаново.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области с 2024 по 2027 год планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.