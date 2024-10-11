Реконструкцию центрального теплопункта № 22 в Ленинском округе завершат в 2026 г

Реконструкцию центрального теплового пункта № 22 в Ленинском округе планируют завершить в 2026 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Ленинского городского округа.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства и поставкой оборудования необходимого для обеспечения эксплуатации центрального теплового пункта в Ленинском городском округе», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства и поставкой оборудования необходимого для обеспечения эксплуатации объекта по мероприятию: Реконструкция ЦТП № 22 по адресу: Московская область, г. о. Ленинский, ПЛК, д. 15 (в т. ч. ПИР).

Здание центрального теплового пункта (отдельно стоящее кирпичное) находится в городе Видное, проспект Ленинского Комсомола, дом № 15. Работа ЦТП предусмотрена без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Выполнение работ планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.