Реконструкцию теплового пункта завершат в Ленинском округе в 2026 году

В городе Видное Ленинского округа реконструируют тепловой пункт № 9А на улице Школьной, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджетов Московской области и городского округа. Их планируется завершить в 2026 году.

Запланированы выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации, реконструкция объекта капитального строительства и поставка оборудования.

ЦТП № 9А находится по адресу: Московская область, г. о. Ленинский, г. Видное, ул. Школьная, д. 56Б. От него запитано 4 многоквартирных дома и 5 административно-деловых объектов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят средства, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы, добавил глава региона.