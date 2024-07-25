Реконструкцию Пироговского шоссе в Подмосковье завершат раньше срока

Работы по реконструкции дороги начались в октябре 2022 года, завершить их планировали в 2025 году. Однако строители идут с опережением графика. По оценкам инспекторов Главгосстройнадзора строительная готовность составляет 75%, завершить объект планируют уже в конце 2024 года. Сегодня на объекте ведется укладка асфальта, монтаж шумозащитных экранов, ливневой канализации и освещения, возводят эстакадную часть.

Протяженность участка — 16,1 км. Мытищинскую хорду расширят до 4-х полос движения в каждом направлении. До Олимпийского проспекта в Мытищах проложат велодорожку, а в сторону Мытищинской хорды пройдет велопешеходная зона.

Автомагистраль оборудуют системой «Свободный поток», чтобы проезд по ней был возможен с использованием траспордера. При этом, для общественного транспорта движение по новой дороге будет бесплатным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.