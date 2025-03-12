Реконструкция ВЗУ в Шатуре поможет решить проблему некачественной воды

Реконструкция водозаборного узла (ВЗУ) в поселке Туголесский Бор округа Шатура поможет решить проблему некачественной воды. По информации заместителя главы округа Сергея Пигуля, работы начнутся уже в этом году, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Проектом предусмотрено бурение двух новых скважин, а также реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в границах ВЗУ с целью соединения новых скважин с существующей внутриплощадочной сетью и существующей станцией химводоочистки», — рассказал Сергей Пигуль.

Кроме того, специалисты проведут реконструкцию существующей водонапорной башни и ограждения ВЗУ. Будут выполнены необходимые инженерные изыскания.

При бурении скважины будут использованы современные материалы: стеклопластиковые водоподъемные трубы, насосы первого подъема с системой автоматизации. Специалисты выполнят обвязку трубопроводами, запорной и контрольно-измерительной арматурой с подключением в технологическую сеть.

На станции химводоочистки разместят дополнительные узлы. В качестве финишной ступени очистки воды предусмотрят ступень обеззараживания, состоящей из рабочей и резервной установок ультрафиолетового обеззараживания.

Также установят необходимые расходомеры, манометры и прочие узлы учета, характеризующие объемные и качественные показатели работы станции.

Оборудование будет способно работать как в автоматическом, так и в ручном режиме.

Как отметил Сергей Пигуль, существующая станция была построена в 1962 году и выработала свой ресурс.

На этой неделе замглавы встретился с жителями Туголесского Бора, обратившими внимание на проблему через портал «Добродел». Он отметил, что пока не завершится реконструкция ВЗУ, специалисты управляющей компании будут заниматься промывкой внутридомовых сетей, а представители ресурсосбережающей организации — магистральных.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.