Реконструкция ВЗУ в Реутове начнется по окончании отопительного сезона

ВЗУ-9 в Реутове не только обеспечивает водой жителей наукограда, но и питает котельные северной части города. Поэтому его модернизация напрямую скажется на надежности отопления. Все основные работы запланированы на окончание отопительного сезона, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

ВЗУ- 9 расположен на улице Победы. Контракт на реконструкцию уже заключен на сумму 48 млн рублей. Водозаборный узел был построен в 1968 году, за время его эксплуатации не было ни одного капитального ремонта.

Во время реконструкции будет укреплен фундамент здания, заменена его фасадная часть, внутри демонтированы и заменены системы отопления, вентиляции, насосы. Все оборудование полностью заменят. Оно значительно повысит надежность водоснабжения и уменьшит риск аварийности.

Водозаборный узел № 9 обеспечивает водой 40% жителей Реутова. На время реконструкции водоснабжение будет осуществлять ВЗУ-7, расположенное в южной части Реутова. Все испытания уже проведены.

На территории ВЗУ-9 уже начались подготовительные работы. Замена оборудования должна закончиться до начала отопительного сезона, затем продолжатся отделка здания и благоустройство территории. Срок окончания реконструкции — 15 декабря 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.