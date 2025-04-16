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Реконструкция ВЗУ в мкр Белая Дача в Котельниках завершится в июне

Накануне глава городского округа Котельники Михаил Соболев повторно осмотрел территорию ВЗУ в мкр. Белая Дача. В ходе предыдущего осмотра были выявлены недостатки в содержании территории, главой были даны поручения навести порядок. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время большая часть замечаний устранена. Рабочие проводят финальный этап строительных работ по обустройству твердого покрытия проездов и выравнивания территории. Крупный мусор вывезен, активно идут работы по обустройству асфальтированной дорожки по периметру ВЗУ.

Также здесь было выявлено складирование материалов, не предусмотренных к размещению на данной площадке. В связи с этим Михаил Соболев дал поручение завершить работы по планировке участка под благоустройство и вывезти с территории эти материалы.

Завершить работы планируется во второй половине июня 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.