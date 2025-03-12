Рейтинг управляющих компаний обсудили в Реутове

Работа управляющих компаний напрямую сказывается на качестве жизни горожан. Как оценивать УК, и что делать, если оценка оказалась слишком низкой, обсудили на оперативном совещании главы Реутова Филиппа Науменко, сообщает пресс-служба администрации округа.

По поручению губернатора Московкой области Андрея Воробьева критерии оценки в этом году изменены. Обновленный рейтинг учитывает расширенное количество параметров. Среди них — организация работы УК в единой диспетчерской службе, отсутствие просроченных задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями, наличие жалоб на содержание контейнерных площадок, полнота размещения информации в системе ГИС ЖКХ, наличие общественных приборов учета, наличие аварийно-диспетчерской службы, наличие предписаний органа государственного жилищного надзора.

Все параметры, кроме первого, должны стремиться к нулю. Таким образом, чем меньше баллов, тем выше оценка. Если же УК оказывается в красной зоне, жителям посоветуют ее поменять.

Выбрать управляющую компанию теперь проще — для проведения общего собрания собственников можно использовать электронную платформу ГИС ЖКХ. Как отметил заместитель главы по вопросам ЖКХ Владимир Климов, комплексный подход — комбинирование электронного и традиционного голосования — помогает собрать необходимый кворум.

«Раньше собрания проводились на бумаге или через ГИС ЖКХ. Теперь все переведено на привычную всем платформу — практически через Госуслуги. Сейчас в 253 домах в городе идут, либо объявлены собрания в электронном виде, поэтому есть возможность участвовать всем, исполнив обязанности собственника помещения в жилом доме», — подчеркнул он.

Помимо вопросов ЖКХ, на оперативном совещании в администрации Реутова обсудили подготовку города к весеннему сезону. Управляющие компании уже приступили к уборке дворовых территорий. Также началась мойка автобусных павильонов и проезжей части.

Работа по благоустройству и улучшению качества управления многоквартирными домами в Реутове продолжается.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.