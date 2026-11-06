Регоператоры Подмосковья обновили более 3,7 тыс баков для отходов

Региональные операторы Воскресенского и Алексинского кластеров за 10 месяцев 2026 года заменили 3 081 бак для смешанных отходов и 653 — для раздельного сбора, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Регоператоры Воскресенского и Алексинского кластеров продолжают обновлять контейнерный парк. Места установки новых баков определяют с учетом сезонной нагрузки.

«Ежегодно мы проводим системную работу по обновлению контейнерного парка и инфраструктуры для сбора ТКО. Места установки новых емкостей распределяются в зависимости от сезонной нагрузки на адреса», — ранее отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

В Воскресенском кластере лидером стал Раменский округ: здесь заменили 748 баков для смешанных отходов и 75 — для раздельного сбора. В Люберцах обновили соответственно 622 и 59 емкостей, в Шатуре — 425 и 190, в Воскресенске — 202 и 16, в Егорьевске — 192 и 19, в Жуковском — 147 и 5, в Бронницах — 15 и 2.

В Алексинском кластере в Солнечногорске установили 367 баков для смешанных отходов и 89 — для раздельного сбора, в Клину — 218 и 180, в Новых Химках — 145 и 18.

Все новые баки изготовлены из вторсырья по принципу замкнутого цикла. Старые неисправные емкости отправляют на переработку: пластик очищают и превращают в гранулы, из которых отливают новые контейнеры. Регоператоры регулярно контролируют состояние баков и контейнерных площадок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.