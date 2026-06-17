Регоператор вывез 250 тыс кубометров отходов в Подмосковье

Сергиево-Посадский региональный оператор за прошедшую неделю вывез более 250 тыс. кубометров отходов в Подмосковье в период роста сезонной нагрузки, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С наступлением лета в регионе начался «высокий сезон», когда объем мусора увеличивается из-за притока жителей в дачные поселки и СНТ. В этот период региональные операторы усиливают работу и корректируют графики вывоза.

За неделю Сергиево-Посадский региональный оператор вывез свыше 250 тыс. кубометров отходов. Из них 182 тыс. кубометров составили твердые коммунальные отходы, 39 тыс. — крупногабаритные, 8,7 тыс. — раздельно собранные, еще 20,6 тыс. кубометров пришлись на несанкционированные отходы, спил и смет.

В рамках модернизации контейнерного парка на 35 площадках установили 65 новых емкостей: 52 — для ТКО и 13 — для раздельного накопления вторсырья.

В зону обслуживания Каширского регоператора входят Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов.

В министерстве напомнили, что незаконный сброс строительных отходов в бункеры для КГО влечет административную ответственность. Штраф для физических лиц может достигать 70 тыс. рублей, для юридических — до 200 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.