Регоператор Сергиево-Посадского кластера в октябре установил 91 бак для сбора ТКО
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Команда Сергиево-Посадского регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами провела работу по замене баков на контейнерных площадках в рамках обслуживаемых территорий. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
Всего за октябрь было установлено и заменено 91 емкость, из них:
- 76 баков для твердых коммунальных отходов;
- 11 баков для раздельного сбора;
- 4 бункеров для крупногабаритных отходов.
Например, емкости установили в городском округе Химки, кв-л Ивакино и в г. о. Дмитров, пос. свх. Останкино.
В зону обслуживания Сергиево-Посадского регионального оператора входят муниципальные и городские округа, включая: Сергиево-Посадский, Пушкинский, Талдомский, Дмитровский, Мытищи, Долгопрудный, Дубна, Королев, Химки, Лобня.
Своевременный ремонт и замена вышедших из строя баков, а также обеспечение чистоты и порядка на контейнерных площадках способствует улучшению качества жизни населения, повышению уровня благоустройства городской среды и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.
Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.