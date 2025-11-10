Регоператор Сергиево-Посадского кластера в октябре установил 91 бак для сбора ТКО

Команда Сергиево-Посадского регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами провела работу по замене баков на контейнерных площадках в рамках обслуживаемых территорий. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Всего за октябрь было установлено и заменено 91 емкость, из них:

76 баков для твердых коммунальных отходов;

11 баков для раздельного сбора;

4 бункеров для крупногабаритных отходов.

Например, емкости установили в городском округе Химки, кв-л Ивакино и в г. о. Дмитров, пос. свх. Останкино.

В зону обслуживания Сергиево-Посадского регионального оператора входят муниципальные и городские округа, включая: Сергиево-Посадский, Пушкинский, Талдомский, Дмитровский, Мытищи, Долгопрудный, Дубна, Королев, Химки, Лобня.

Своевременный ремонт и замена вышедших из строя баков, а также обеспечение чистоты и порядка на контейнерных площадках способствует улучшению качества жизни населения, повышению уровня благоустройства городской среды и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.