Регоператор Сергиева Посада вывез 230 тыс куб м отходов за неделю

Сергиево-Посадский региональный оператор за прошедшую неделю вывез с обслуживаемых территорий более 230 тыс. м3 отходов. Работы провели в десяти округах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В зону обслуживания оператора входят Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Королев, Лобня, Мытищи, Пушкино, Сергиев Посад, Талдом и Химки. Своевременный вывоз отходов обеспечивает санитарное состояние и экологическую безопасность населенных пунктов.

Наибольшие объемы пришлись на Мытищи — более 38 тыс. м3 и Химки — свыше 34 тыс. м3. В Дмитровском округе вывезли более 23 тыс. м3, в Пушкинском — более 19 тыс. м3, из них свыше 7 тыс. м3 в Ивантеевке. В Сергиево-Посадском округе объем составил более 19 тыс. м3, в Королеве — свыше 18 тыс. м3.

В Долгопрудном вывезли более 13 тыс. м3 отходов, в Лобне — свыше 11 тыс. м3, в Дубне — более 6 тыс. м3, в Талдомском округе — свыше 4 тыс. м3. Дополнительно специалисты ликвидировали более 1,2 тыс. м3 несанкционированных навалов и вывезли свыше 40 тыс. м3 крупногабаритных отходов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что нужно организовать работу по наказанию ответственных за несанкционированные свалки.

«Я считаю, что очень важно организовать работу по наказанию тех, кто допускает такое безобразие (несанкционированные свалки — ред.). <…> Убирать мусор мы будем, безусловно, но согласитесь, что такие поступки и такие навалы мусора — это что-то несоответствующее духу времени. Я считаю, что тоже важно на это обратить внимание», — сказал Воробьев.